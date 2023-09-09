В Кабардино-Балкарии запустили завод гипсовых отделочных материалов

На нем планируют трудоустроить почти 230 человек

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Завод гипсовых отделочных материалов "Гипсолит" заработал в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Сегодня состоялся торжественный запуск производства на гипсовом заводе "Гипсолит". С 2019 года этими вопросами по моему поручению целенаправленно занималась правительственная рабочая группа. В мае 2023 года одно из ведущих отраслевых российских предприятий "Эко-Золопродукт" выступило инвестором проекта по возобновлению работы гипсового завода. Была проведена большая работа по расконсервации и запуску инженерных сетей, технологического и транспортного оборудования, спецтехники", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Базой для развития предприятия является Бедыкское месторождение в 25 км от Тырныауза, его разведанные запасы составляют около 21 млн тонн гипсового камня. Мощности завода позволят не только обеспечивать потребности республики в стройматериалах из гипса, но и поставлять их в другие регионы.

"Открытие столь крупного перерабатывающего предприятия позволит увеличить собственные доходы республики и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Эльбрусского муниципального района. Поздравил коллектив предприятия и всех жителей Эльбрусского района с началом работы компании, пожелал успехов и процветания", - добавил Коков.

"Гипсолит" - бывшее предприятие "Каббалкгипс", где выпускались гипсовые отделочные материалы, его работа ранее была приостановлена. Принимая во внимание социальную значимость предприятия, региональные власти поддержали его инвестиционный потенциал и вернули в активную экономическую деятельность. Сейчас на заводе уже работают 175 человек при штатной численности 228 рабочих мест.