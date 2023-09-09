В Кабардино-Балкарии заработал завод по переработке плодов

Его производительная мощность составит 240 тонн в сутки

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Плодоперерабатывающий комплекс мощностью 240 тонн в сутки заработал Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Глава КБР Казбек Коков ознакомился с работой нового плодоперерабатывающего комплекса мощностью 240 тонн в сутки, который запущен на предприятии "Каббалкрастениеводство". Сельхозпредприятие специализируется на выращивании, хранении, переработке, сортировке, упаковке плодовой продукции. В его активе имеется восемь современных плодохранилищ общей мощностью 17,4 тыс. тонн", - говорится в распространенном сообщении.

Имеющиеся возможности по хранению значительных объемов урожая в плодохранилищах позволяют вести его переработку практически круглый год. Кроме того, на завод могут сдавать выращенный урожай и владельцы личных подсобных хозяйств.

"Предприятие выпускает соки и стерильное яблочное пюре для детского питания и кондитерских фабрик, выполняя тем самым задачи импортозамещения и продовольственной безопасности. На предприятии планируется увеличить объем производимой продукции и расширить ее ассортимент. Предприятие оснащено современным оборудованием от ведущих производителей, за качество продукции отвечает своя лаборатория", - уточняется в сообщении.