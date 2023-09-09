Глава Евросовета назвал цинизмом бесплатные поставки России зерна в Африку

Шарль Мишель считает, что есть те, кто действительно борется за то, чтобы прийти на помощь наиболее хрупким и уязвимым группам населения

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Бесплатные поставки Россией зерна в страны Африки являются цинизмом и пародией на щедрость. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита G20 в Индии.

"И в довершение всего, Россия предлагает 1 млн тонн зерна африканским странам в пародии на щедрость. Какой цинизм и презрение к африканским странам, когда мы знаем, что Черноморское соглашение до сих пор поставило более 30 млн тонн экспорта, в основном в наиболее уязвимые страны. И что маршруты солидарности, альтернативные маршруты, разработанные ЕС и с ЕС, уже позволили экспортировать 40 млн тонн зерна", - сказал он.

По словам Мишеля, бесплатные поставки Россией зерна - это цинизм. "Предложили 1 млн тонн - как будто это подарок. Это совершенно ужасающий цинизм. С другой стороны, есть те, кто действительно борется за то, чтобы прийти на помощь наиболее хрупким и уязвимым группам населения", - добавил он.