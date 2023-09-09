Эр-Рияд и Вашингтон договорились о создании энергетических коридоров между Европой и Азией

Страны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании

ДУБАЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает создание межконтинентальных коридоров для транспортировки энергоносителей, полученных из возобновляемых источников. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Документ, подписанный в пятницу, определяет протокол взаимодействия между Вашингтоном и Эр-Риядом для строительства транспортно-энергетического коридора, который свяжет страны Европы и Азии через территорию Саудовской Аравии. Как отмечает агентство, проект предполагает создание инфраструктуры для транспортировки чистой энергии, в том числе водорода, а также сети оптоволоконных кабелей для передачи цифровых данных.

В субботу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании, который предполагает создание транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами. По словам наследного принца, проект предполагает строительство разветвленной сети железных дорог между ближневосточными странами и развитие портовой инфраструктуры. За счет этого участники проекта рассчитывают увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Индия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев обсуждают возможность строительства железных дорог и портов, которые станут частью единого транспортного коридора. Как отмечает агентство, Вашингтон продемонстрировал заинтересованность в проекте, поскольку он может быть противопоставлен китайской инициативе "Один пояс - один путь".