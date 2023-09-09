В Киеве сообщили, что западная помощь Украине в 2023 году составила $30 млрд

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что макрофинансовая помощь партнеров позволяет киевским властям оплачивать расходы армии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Страны Запада предоставили Украине с начала года помощь на сумму в $30 млрд. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на экономическом форуме в Киеве.

"За восемь с половиной месяцев этого года Украина получила $30 млрд от международных партнеров. Кроме того, есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7", - приводятся слова премьера на сайте правительства Украины.

По словам Шмыгаля, макрофинансовая помощь партнеров позволяет киевским властям оплачивать расходы армии.

Шмыгаль также сообщил, что украинские власти на текущий момент направили более 60 млрд гривен ($1,64 млрд) на быстрое восстановление, в том числе на восстановление и защиту критической инфраструктуры.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.