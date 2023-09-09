В Узбекистане осенью либерализируют тарифы на электричество для бизнеса

Это произойдет 1 октября

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /ТАСС/. Тарифы на электричество для бизнеса в Узбекистане либерализируют в октябре. Об этом говорится в проекте на портале, где размещаются нормативно-правовые документы.

"С 1 октября 2023 года вся выручка от реализации продукции АО "УзГазТрейд", АО "Худудгазтаминот", АО "Узтрансгаз", АО "Территориальные электрические сети", АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и АО "Иссыклик Электрстания" хранится на едином казначейском счете", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики Узбекистана представит в сентябре программу развития энергетики, предусматривающую либерализацию в стране цен на газ и электроэнергию.

В декабре 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости перехода к свободным рыночным отношениям в энергетическом секторе, подчеркнув, что предприниматели и инвесторы "ждут конкретных решений" в вопросе энергетики.