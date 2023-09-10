Ливан рассчитывает на участие компаний РФ в тендере на добычу газа

Исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Валид Файяд отметил, что партнерство с Россией соответствует интересам республики

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Ливана продлит до конца года срок подачи заявок для иностранных компаний, желающих принять участие в тендере на разработку второй очереди месторождений нефти и газа на морском шельфе. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов республики Валид Файяд. По его словам, "такое решение позволит большему числу фирм подготовиться к участию в торгах".

"Мы рассчитываем на то, что российские компании проявят интерес и будут участвовать в тендере, - подчеркнул и. о. министра. - Мы будем это приветствовать и рассмотрим их предложения". Он пояснил, что речь идет о восьми шельфовых блоках, расположенных в исключительной экономической зоне в Средиземном море, где, как предполагается, имеются запасы углеводородов.

"Партнерство с Россией соответствует нашим интересам, эта держава не причинила никакого вреда Ливану, и в истории наших отношений немало замечательных страниц. - указал Файяд. - Поэтому мы очень позитивно смотрим на сотрудничество с вашей страной".

Он также сообщил, что 24 августа международный консорциум в составе французской компании TotalEnergies, итальянской Eni и катарской QatarEnergy приступил к проведению буровых разведочных работ на блоке 9, расположенном в 70 км от мыса Рас-эн-Накура. "Если нам повезет, то спустя 60 дней мы получим положительный результат, подтверждающий наличие запасов газа в коммерческих количествах, - отметил собеседник агентства. - Я думаю, что это известие поощрит потенциальных участников будущего тендера".

Согласно оценке экспертов, приведенной Файядом, предположительные запасы газовой кладовой составляют от 3 трлн до 4 трлн куб. м. "Этап проектирования и создания технической инфраструктуры для добычи, переработки и транспортировки газа займет пять лет, после чего ливанцы смогут получать выгоду", - сказал он. Как считает и. о. министра, для экспорта в европейские страны Ливан в перспективе сможет воспользоваться терминалом сжиженного природного газа, который находится в Египте.