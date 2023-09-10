Аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы в связи с ВЭФ

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, для участников форума здесь действуют аккредитационные площадки

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Владивостока переведен на усиленный режим работы в связи с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ). Для его участников здесь действуют аккредитационные площадки, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В период подготовки к форуму воздушная гавань Приморья проводит всестороннюю проверку готовности технологических систем: проверяется спецтехника, технологическое оборудование, аэродромная инфраструктура. Все структурные подразделения переводятся на усиленный режим работы, выделяются дополнительные смены персонала. При поддержке Фонда Росконгресс для удобства гостей и участников форума в терминале работают аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, а также размещена вся необходимая навигация", - сказали в пресс-службе.

Гостей города в аэропорту встречает двухметровое мозаичное панно из почти 1 тыс. кубиков Рубика, изображающее дальневосточного леопарда - одного из символов Приморского края. Фотозона с изображением дикой кошки подготовлена специально к началу ВЭФ, чтобы приезд во Владивосток для его участников начинался со знакомства с одним из важнейших представителей местной уникальной природы.

По словам губернатора Олега Кожемяко, власти сделали все, чтобы пребывание гостей форума во Владивостоке было безопасным и комфортным. Он рассказал ТАСС, что в городе подготовили транспортную инфраструктуру по гостевому маршруту, укрепили инженерные коммуникации. Благоустроены ландшафтно-парковая и набережная зоны Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), на площадке которого проходит ВЭФ, места проведения культурной программы. Приморский океанариум на время проведения ВЭФ готов предоставить возможность швартовки яхт к грузопассажирскому пирсу. Для снижения риска распространения коронавируса участники и персонал форума в обязательном порядке сдадут ПЦР-тесты.

Меры безопасности во время Восточного экономического форума традиционно включают ограничений на передвижение всех видов транспорта на острове Русском и вокруг него. Воздушное пространство и акватория Владивостока закрыты для большинства воздушных и морских судов, вводятся ограничения на плавание в районе Амурского залива и всех бухт острова Русского. На мосту через Золотой Рог действует запрет на въезд крупногабаритных транспортных средств. Кроме этого, во Владивостоке ограничили земельные работы, а на территории Артемовского городского, Хасанского, Шкотовского муниципальных округов и Надеждинского района Приморья запретили все виды охоты.

Культурная программа

Власти Приморья подготовили для гостей форума культурную программу, которая включает концерты, фестивали и выставки. "Предусмотрены концерты на материковой части города в течение четырех дней. Творческие коллективы и отдельные исполнители примут участие в работе выставки "Улицы Дальнего Востока" (на территории ДВФУ на острове Русском - прим. ТАСС). С 10 сентября будет проводиться традиционный фестиваль "Владивостокские сезоны". Планируется выступление творческих коллективов, будут организованы выставки художников", - рассказал Кожемяко.

Традиционно внимание гостей привлекает выставка "Улица Дальнего Востока" на набережной ДВФУ. На ней власти Приморского края намерены продемонстрировать транспортно-логистические возможности региона.

"Выставка региона на "Улице Дальнего Востока" в этом году пройдет под девизом "Приморье - важное звено нового пути". Тем самым мы хотим раскрыть значимость нашего края как крупного транспортно-логистического узла, что сейчас отражается в налаживании тесных связей с ближайшими территориями. <…> Эти масштабные преобразования раскроют экспозиции с проектами по развитию туризма и культуры - такими как горнолыжный курорт в Арсеньеве, культурно-образовательный комплекс на острове Русском, музейный и театрально-образовательный комплекс на сопке Орлиное Гнездо, интегрированный развлекательный курорт "Приморье", всесезонный центр спорта, детского и семейного отдыха "Солнечная", - добавил Кожемяко.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.