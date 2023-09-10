В Приморье планируют увеличить продажу белорусских продуктов на 50%

По словам губернатора региона Олега Кожемяко, по итогам 2023 года объем реализации товаров вырастет до 3 млрд рублей

ТАСС, 10 сентября. Объем продаж продуктов питания из Белоруссии в Приморье по итогам 2023 года вырастет на 50%, до 3 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"В развитии двусторонних отношений с Республикой Беларусь наш край достиг значительных успехов. Торговый оборот с ней по итогам прошлого года достиг 7,6 млрд рублей - это в шесть раз больше, чем в 2019 году. Объем продаж пищевой продукции белорусских производителей в Приморском крае в прошлом году вырос более чем в два раза и превысил 2 млрд рублей. <...> Прогнозируем, что по итогам 2023 года объем реализации белорусских продуктов питания достигнет 3 млрд рублей", - сказал Кожемяко

Так, в прошлом году Приморский край экспортировал в Белоруссию около 1 тыс. тонн рыбной продукции, а Дальнегорский ГОК поставил для белорусской компании "Полоцк-Стекловолокно" 1,5 тыс. тонн технической борной кислоты стоимостью 100 млн рублей. В этом году заключен контракт на поставки еще 2,2 тыс. тонн борной кислоты. Помимо этого, по словам Кожемяко, Приморский край является транспортным хабом для поставок белорусских товаров в Азию и наоборот.

Международное сотрудничество регионов Дальнего Востока и, в частности, развитие контактов с Белоруссией, является одним из направлений начавшегося ВЭФ.

Товарообмен

Регионы Дальнего Востока развивают экономическое сотрудничество с Белоруссией. Практически во всех дальневосточных субъектах востребованы белорусские продукты питания и техника. В свою очередь, с Дальнего Востока в Белоруссию направляют производимую здесь продукцию. Например, Камчатка поставляет пищевые продукты, рыбу и ракообразных.

На рынке Хабаровского края представлен ассортимент белорусских товаров - молочная, мясная и бакалейная продукция, кондитерские изделия, соки, детское питание, фруктовая и овощная консервация, детские товары, одежда. Растет интерес к белорусской технике для сельского и жилищно-коммунального хозяйства, горнодобывающей и лесной промышленности. Из Хабаровского края в Белоруссию, в частности, поставляют компрессорное и энергетическое оборудование завода "Дальэнергомаш".

"Внешняя торговля Хабаровского края и республики показывает положительную динамику. <…> За прошедшие пять лет он увеличился в 2,2 раза. По итогам первого квартала этого года товарооборот [вырос] почти в три раза", - сказали в правительстве региона.

В Бурятии Белоруссия занимает второе место после Китая в общем объеме импорта, на ее долю приходится 13,9% импортных поставок, сообщила заместитель председателя правительства республики - министр экономики Екатерина Кочетова. Из Бурятии в Белоруссию экспортируют древесину и изделия из нее, продукцию железнодорожного машиностроения и Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Из Белоруссии в Бурятию в том числе поставляют полиамидное волокно для текстильной промышленности.

Совместные проекты

Помимо поставок различных товаров, регионы Дальнего Востока с белорусскими партнерами реализуют совместные проекты в разных областях, развивают гуманитарные связи. К примеру, в 2023 году власти Минска предложили установить побратимские связи с Южно-Сахалинском, а в октябре прошлого года мэрия сахалинской столицы заключила соглашение о побратимстве с Гродно.

Камчатка в 2024 году намерена провести праздничные мероприятия и фестивали, посвященные сотрудничеству с Белоруссией, в том числе, презентацию книги "Белые росы Камчатки" об уроженцах Белоруссии, внесших вклад в освоение и развитие региона. Приморский край совместно с белорусскими специалистами реализует проекты по селекции сельскохозяйственных культур, развитию мелиорации, обмену опытом и подготовке кадров.

"В 2022 году в рамках сотрудничества компании "Амкодор" с приморским предприятием "Скиф Плюс" началась реализация проекта по строительству в Уссурийске современного зерносушильного комплекса для единовременного хранения 30 тыс. тонн зерна. Белорусские производители дают нам технику по лизингу. Это существенно снижает финансовую нагрузку на наши предприятия. "Белгипроводхоз" ведет работу по оказанию содействия в проектировании гидромелиоративных мероприятий на переувлажненных сельскохозяйственных угодьях Приморья. По итогам реализации проекта регион планирует тиражировать этот опыт на другие крупные сельскохозяйственные предприятия края", - рассказал Кожемяко.

В свою очередь власти Забайкальского края подписали с Белоруссией соглашение о сотрудничестве, которое, по мнению губернатора Александра Осипова, создаст правовую основу для дальнейшего развития и углубления долговременных взаимовыгодных связей между сторонами. Регион также сотрудничает с этой страной в области образования: налажено взаимодействие с Брестским областным институтом развития образования, Гродненским областным институтом развития образования. Соглашение о сотрудничестве с Белоруссией подписала и Бурятия, оно касается торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных связей, рассчитано до 2027 года.

Восточный экономический форум

VIII ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.