На "Улице Дальнего Востока" представили видеоигры с бубном, бурятские ножи и историю БАМа

На выставке присутствуют все павильоны регионов ДФО и собственные площадки профильных министерств и ведомств России

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Ежегодная выставка "Улица Дальнего Востока", представляющая потенциал дальневосточных регионов, открылась на набережной Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Выставку торжественно открыл вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Прежде всего, спасибо, что вы здесь вместе с нами. Это значит, что вы вносите вклад в развитие Дальнего Востока России. Сегодня мы вместе открываем "Улицу Дальнего Востока". Что это за идея? Мы просто хотели поделиться с вами нашей любовью, любовью к родной земле. К Чукотке и Камчатке, к Еврейской автономной области, Хабаровскому краю, к лесам, городам, рекам, людям. Мы хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви, почувствовали ее, почувствовали любовь к нашей великой Родине", - сказал Трутнев в видеообращении.

На выставке представлены павильонов всех регионов ДФО, также собственные площадки открыли профильные министерства и ведомства России. Так, тематику сохранения особенностей и образа жизни малочисленных народов представит павильон Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики "Душа России. Север": в интерактивном формате там будет представлена информация о каждом этносе, проживающем в России. Впервые на выставке "Улица Дальнего Востока" представили свои экспозиции Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также ОАО "РЖД".

Павильоны регионов

Экспозиции регионов традиционно посвящены достижениям, перспективам инвестиционной деятельности, оценкам экономического потенциала и особенностям культуры, кухни и обычаям каждого субъекта ДФО. Так, в павильоне Амурской области гости могут погрузиться в историю создания Байкало-Амурской магистрали (БАМ). "Интерактивными зонами в нашей экспозиции являются рупоры времен БАМа. Если приложить ухо, можно услышать песни, лозунги тех лет. Также, конечно же, это имитация купе, нижние полки, верхние полки, даже белье. И, конечно же, макет участка БАМа с движущимся поездом и отличные станции", - рассказала экскурсовод экспозиции Амурской области Дарья Христич.

В павильоне Камчатского края гости могут посоревноваться в судовождении по северным морям. Игровые консоли выполнены в виде настоящих морских штурвалов и пультов управления, какие бывают на капитанских мостиках рыболовных судов. А в другой зоне можно посмотреть несколько интерактивных историй о природе, истории и современной жизни Камчатки, ударяя в шаманский бубен с нужной силой и ритмом.

В павильоне Приморского края в этом году основной темой стали транспорт и логистика, поскольку в связи с переориентацией товарных потоков на Азию Приморье становится все более крупным логистическим узлом. Одно из помещений павильона оформлено в виде выползающего из морского льда грузового контейнера, прошедшего Северным морским путем. Внутри располагается "Ледяной бар", где гости смогут в прохладной (около 18 градусов тепла) атмосфере заказать напитки из различных городов-причалов Севморпути, а также сфотографироваться в тулупе среди зеркал.

Павильон Забайкалького края представил, в частности, зону Международной ассоциации бурятских оружейников, где можно полюбоваться на произведения оружейных дел мастеров и даже посмотреть за их работой по созданию ножей. Как рассказал коммерческий директор творческой мастерской Bayaskhalanov Очир Нордопов, особые ценители могут даже приобрести представленные ножи, но уже после окончания форума.

"У бурятских ножей есть отличительная особенность - у них есть подвесы с цепочками, которые крепятся к поясу. Этот подвес не дает потерять нож при верховой езде, но также имеет смысловую нагрузку: по неписанному закону степей, когда ты заходишь в гости или находишься в общественном месте, если ты пришел с добрыми намерениями, ты его выпускаешь из-за пояса, и он у тебя болтается внизу, в зоне недосягаемости для руки. Если гость заходит с заправленным ножом, то хозяин дома может сразу браться за оружие", - рассказал Нордопов.

Символом Еврейской автономной области (ЕАО), который представлен и в оформлении павильона, и в его сувенирной продукции, является радуга. "Радуга отражена на нашем официальном символе - нашем флаге. Если говорить про историю, то радуга воссияла в небе, когда был заключен завет между богом и людьми, она стала символом надежды и новой жизни", - разъяснила ТАСС заместитель губернатора ЕАО Анна Тарасенко. Она уточнила, что радужная арка у входа в павильон ЕАО стала уже традиционной. А в этом году местная трикотажная фабрика представила и колоритный сувенир - наборы носков в радужных цветах.

ВЭФ-2023

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.