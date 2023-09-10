В Якутии ожидают товарооборота с Китаем в 2023 году на уровне $3 млрд

По экспертным оценкам, показатель может увеличиться на 8-9% по сравнению с 2022 годом

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Объем товарооборота между Якутией и Китайской Народной Республикой (КНР) в 2023 году может превысить показатели прошлого года и составить свыше $3 млрд. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин.

"Китай является крупнейшим торговым партнером Республики Саха (Якутия) с оборотом внешней торговли в $3 млрд за 2022 год. По экспертным оценкам, товарооборот республики с Китаем в 2023 году может увеличиться на 8-9% по сравнению с 2022 годом", - сказал Кириллин.

По словам министра, к сферам с большим потенциалом для развития двустороннего сотрудничества относятся области энергетики, сельского хозяйства, электронной торговли, высоких технологий, а также финансовый сектор. "В сфере образования возможно расширение взаимодействия в рамках академических и обменных программ. Сотрудничество в области спорта посредством Международных спортивных игр "Дети Азии" также является важным аспектом партнерства", - отметил министр.

Он напомнил, что летом в этом году в столице республики состоялся первый Международный форум "Якутия и провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений". В форуме приняли участие более 100 участников из КНР, представляющих провинции Хэйлунцзян, Цзянси, Цзянсу, Шаньдун и автономный район Внутренняя Монголия. Всего в форуме приняли участие более 500 человек.

По данным правительства региона, с 2004 года в Пекине работает представительство Якутии, укрепляются межрегиональные связи республики с рядом провинций КНР - 19 муниципальных образований Якутии установили побратимские связи с 24 муниципалитетами Китая в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.