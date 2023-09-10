В Якутии "Алроса" добыла самый крупный за 10 лет в РФ алмаз ювелирного качества

Его масса составила 390,7 карата

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Алроса" добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества, сообщила компания.

Его масса составила 390,7 карата. "Найденный алмаз - это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом - уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили 10 лет назад, в 2013 году", - уточнила компания.

Находку обнаружили во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Вместе с алмазом-рекордсменом работники компании также добыли крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра. В настоящее время кристаллы направлены на экспертную оценку морфологических характеристик.

"Находка одного из крупнейших алмазов в истории России - несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. Специалистам еще предстоит детально изучить и оценить потенциал добытого алмаза и его характеристик, но, без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны", - сообщил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.