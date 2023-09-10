Дальний Восток лидирует среди федеральных округов по финансовой доступности

Как сообщила начальник Дальневосточного главного управления Банка России Ирина Карлаш, средний коэффициент финансовой доступности Дальнего Востока - 70%

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) занял лидирующее место среди федеральных округов России по коэффициенту финансовой доступности, которую рассчитывает Центробанк. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила начальник Дальневосточного главного управления Банка России Ирина Карлаш.

"В целом по Дальнему Востоку средний коэффициент финансовой доступности - 70%, что, кстати, больше, чем в других федеральных округах. Добиться таких результатов удается благодаря совместной работе с органами власти, операторами связи и кредитными организациями. Банки мы призываем сохранять доступ к их услугам даже в случае закрытия офиса в населенном пункте, где работать оказывается не рентабельно. Также большую роль играют отделения "Почты России". Ну и серьезный вклад в повышение доступности финансовых услуг вносят правительственные программы цифровизации - там, где появляется широкополосный интернет, также появляется дистанционный доступ к финансовым услугам", - сказала Карлаш.

Она добавила, что Дальний Восток стал первым макрорегионом страны, где в 2018 году стартовал пилотный проект по повышению финансовой доступности. Коэффициент рассчитывается для населенных пунктов с населением от 50 человек. На Дальнем Востоке (за исключением Бурятии и Забайкалья, которые входят в структуру Сибирского главного управления ЦБ) 2,2 тыс. таких населенных пунктов.

"В 59% таких населенных пунктов уровень доступности финансовых услуг оценивается как высокий или выше среднего. Тех, у кого доступность финансовых услуг ниже среднего и недостаточная, пока 17%. Самый низкий уровень финансовой доступности - на Чукотке. Это объяснимо, поскольку высокоскоростной интернет появился там недавно. А вот у Магаданской области - первое место по уровню финансовой доступности в ДФО. Здесь он составляет 83,5%", - добавила начальник главного управления.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.