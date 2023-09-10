Эксперт сообщила о росте количества платежных банковских карт в ДФО

По информации начальника Дальневосточного главного управления Банка России Ирины Карлаш, обеспеченность картами выросла до 2,6 карты на человека

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Среднее количество банковских карт на одного жителя в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с 2018 года выросло с 2,2 до 2,6 карты, сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) начальник Дальневосточного главного управления Банка России Ирина Карлаш.

"На одного жителя Дальневосточного федерального округа, от младенцев до людей старшего поколения, приходится 2,6 платежных карты. В 2018 году эта цифра составляла 2,2 карты на человека", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, это во многом показывает рост уровня финансовой грамотности граждан: многие осознают, что иметь только одну карту для всех операций - рискованно. Рост обеспеченности банковскими картами также связан с развитием национальной платежной системы и карт "Мир".

"Еще одна причина - рост конкуренции между финансовыми организациями. Позитивно на этот показатель влияет и возможность размещать нефинансовые сервисы на платежных картах. Так, на Сахалине, например, платежные карты используются в качестве ски-пасса для катания на горнолыжном комплексе", - пояснила Карлаш.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.