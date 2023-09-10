Филиппины ведут работу по организации прямых полетов с Россией

Почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопез Гарсия отметила, что "российская авиакомпания "Аэрофлот" заинтересована в полетах"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Филиппины заинтересованы в организации прямого авиасообщения с Россией, работа уже ведется. Об этом заявила ТАСС почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопез Гарсия на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы хотели бы запустить прямые полеты между Россией и Филиппинами. Работа по этому проекту ведется, - сказала она, отвечая на вопрос. - Я только что вернулась из Москвы. Мы встречались по этому вопросу с авиационными властями России".

По ее словам, "российская авиакомпания "Аэрофлот" заинтересована в полетах".

"Посол Филиппин проинформировал министерство иностранных дел о нашем желании, мы должны проинформировать правительство, такова процедура", - добавила она.