ЦБ считает санкции одной из причин роста цен на жилье в ДФО

На вторичном рынке показатель вырос до 7%

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Рост цен на первичное жилье в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) связан не только с ростом спроса за счет льготных ипотечных программ, но и повышением затрат застройщиков в условиях санкционного давления. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила начальник Дальневосточного главного управления Банка России Ирина Карлаш.

"В целом уровень цен на первичное жилье [на Дальнем Востоке] выше, чем на вторичное, и разрыв в ценах растет, начиная с четвертого квартала 2019 года. Ипотечные программы формируют устойчивый спрос на Дальнем Востоке, для нас это важно. Но рост цен здесь объясняется не только ростом спроса, но и увеличением трат застройщиков. При этом, на мой взгляд, темп прироста цен по Дальнему Востоку еще достаточно сдержан. Если мы сравним с другими регионами, в первую очередь с крупными городами, то там темп роста цен в период действия льготных программ существенно выше", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на первичном рынке, по оперативным данным, к середине года темп прироста цен замедлился до 2% год к году, а на вторичном, наоборот, вырос до 7%. Отчасти, сдержанное подорожание жилья на Дальнем Востоке объясняется и небольшим числом рискованных банковских ипотечных программ.

"Когда все больше заемщиков заходит в ипотечную программу, в том числе те, у кого на входе не очень высокая оценка возможности обслуживать долг, то цены растут из-за превышения спроса над ограниченным предложением. В связи с этим Банк России много раз обращался к теме рискованных программ, которые предлагают застройщики. И чем больше таких программ, тем больше фиксируется в том или ином регионе рост цен на жилье. И сдержанный рост цен на Дальнем Востоке как раз может быть связан с тем, что у нас такие практики не слишком распространены", - отметила Карлаш.

Для уменьшения количества рискованных ипотечных программ у застройщиков Банк России ужесточил требования для банков к резервированию по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Это сделано для того, чтобы дестимулировать банки кредитовать заемщиков, которые при нормальной оценке не могли бы получить ипотеку, соответственно, не увеличивали бы спрос, не разгоняли цену.

В 2019 году начала действовать программа "Дальневосточная ипотека". Это совпало с переходом строительной отрасли на систему эскроу-счетов и привело к росту цен на недвижимость на Дальнем Востоке. После этого вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам регионов координировать работу по ипотеке, в том числе следить за ценами.

ВЭФ 2023

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.