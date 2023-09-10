10 сентября, 03:01

"Сбер" выявил мошенническую схему с псевдоприложениями "Сбер 2.0" и "Поддержка Сбербанка"

Александр Рюмин/ ТАСС
Заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Станислав Кузнецов
© Александр Рюмин/ ТАСС

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что так киберпреступники распространяют программы для удаленного доступа к устройству

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Сбербанк зафиксировал новую мошенническую схему с установкой от имени злоумышленников приложений "Сбер 2.0" или "Поддержка Сбербанка", за которыми скрываются программы для удаленного доступа к устройству, рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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"Буквально на днях мы зафиксировали новую мошенническую схему: злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника "Сбера" и убеждает его установить приложения "Сбер 2.0" или "Поддержка Сбербанка", - рассказал Кузнецов.

По его словам, на самом деле так киберпреступники распространяют программы для удаленного доступа к устройству. "Если получатель ее установит, мошенник сможет украсть его личную информацию и деньги. Поэтому никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего [приложения] "Сбербанк онлайн", уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900", - отметил он.

Кузнецов подчеркнул, что при этом в действиях мошенников появился новый опасный тренд: они все чаще стараются вовлечь в свою схему сразу нескольких членов одной семьи. "После того как злоумышленники убеждают жертву перевести им деньги, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников. Если человек убежден, что он спасает свои средства, он может оказать негативное влияние на своих родных. Результатом становятся еще более масштабные финансовые потери для всей семьи", - отметил топ-менеджер.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск. 

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