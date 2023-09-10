Эксперты: ЦБ скорее всего, будет удерживать ставку на уровне 12% ближайшие месяцы

Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что риск ее повышения остается высоким

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Банк России, вероятнее всего, будет удерживать ставку 12% в ближайшие месяцы, но риск ее повышения также остается высоким, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Такое мнение они высказали журналистам в рамках ВЭФ.

"В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на 12% в ближайшие месяцы. Текущее значение уже достаточно высокое (за период с 2015 по 2023 год ключевая ставка была ниже текущего уровня 90% времени), чтобы дополнительно не повышать ставку, но и о ее снижении речи не идет. Скорее всего, комментарии представителей Банка России о возможном повышении ставки были связаны с желанием регулятора видеть более сильное ужесточение финансовых условий в ответ на свое недавнее решение, ведь ближний участок кривой ОФЗ (облигаций федерального займа - прим. ТАСС) еще несколько дней назад находился заметно ниже ключевой ставки", - отмечают эксперты SberCIB.

По их мнению, вряд ли ЦБ рассчитывал, что повышение ставки сможет за несколько недель транслироваться в замедление инфляции - ему потребуется больше времени, чтобы оценить достаточность ужесточения денежно-кредитной политики, которое произошло в июле-августе.

"Однако риск повышения ставки тоже высок: например, он может реализоваться, если курс рубля к доллару в предстоящие дни закрепится выше 100, несмотря на объявленное увеличение продажи валюты Банком России за период с 12 по 22 сентября", - полагают аналитики.

Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. Такое решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснили в ЦБ. Ближайшее очередное заседание по ключевой ставке запланировано на 15 сентября.