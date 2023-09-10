Филиппины изучают возможность использования платежной системы "Мир"

Почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопез Гарсия отметила, что сейчас на Филиппинах постоянно живут около 5 тыс. россиян

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Филиппины рассматривают возможность использования российской платежной системы "Мир" в стране для привлечения туристов из России. Об этом заявила ТАСС почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопез Гарсия на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Да, мы смотрим на эту возможность, - сказала она, отвечая на вопрос. - Чтобы продвигать туризм, нужна платежная система. Возить с собой наличные - не выход. Так что мы рассматриваем это".

Она добавила, что сейчас на Филиппинах постоянно живут около 5 тыс. россиян. "Мы надеемся на увеличение туристического потока, мы очень хотим видеть у себя российских туристов, любим русских, у вас азиатское сердце. Между нашими культурами больше похожего, чем различного", - отметила она.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.