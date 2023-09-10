В SberCIB назвали равновесным курс в 85 рублей за доллар

Аналитики также ожидают укрепления российской валюты в связи с сокращением профицита торгового баланса из-за роста импорта и уменьшения экспорта

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Равновесный уровень обменного курса российской валюты находится около отметки в 85 рублей за доллар, и есть несколько факторов, свидетельствующих в пользу потенциального укрепления рубля, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Такое мнение они высказали журналистам в рамках ВЭФ.

"По нашим оценкам, равновесный уровень обменного курса находится [на отметке] около 85 [рублей] за доллар, и есть несколько причин, почему рубль может укрепиться. Главная из них - сокращение профицита торгового баланса из-за роста импорта и уменьшения экспорта. Кроме того, предложение валюты сократилось из-за увеличения сроков расчетов за нефтегазовый экспорт", - считают эксперты SberCIB Investment Research.

В SberCIB отмечают, что, по информации Банка России, выручка стала поступать с отставанием в три-четыре месяца против одного-двух месяцев в 2022 году, также давление на рубль оказывает и то, что отток капитала остается на стабильно высоком уровне из-за переводов физлиц за границу и продаж иностранцами бизнеса в России.

В последние несколько недель курс рубля по отношению к другим валютам находится под давлением. За период с начала года российская валюта ослабла против доллара на 38% и против юаня на 34%. Сильнее всего рубль слабел в начале августа, когда его курс достиг 100 за доллар, вернувшись к уровням апреля 2022 года.