На "Сбер" во II квартале совершили 32 DDoS-атаки

Это на 45% больше, чем кварталом ранее

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Количество DDoS-атак против "Сбера" во II квартале выросло до 32 с 22 в предыдущем квартале, рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы видим, что количество кибератак на организации финансовой сферы в России остается повышенным. В отношении Сбербанка во II квартале 2023 года было проведено 32 DDoS-атаки, в то время как в I квартале - 22", - рассказал он.

Кузнецов также рассказал, что с начала 2022 года "Сбер" последовательно реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. "К примеру, уже сейчас центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности - Security Operation Center "Сбера" - полностью построен на российских решениях, при этом собственные разработки в сфере кибербезопасности Сбербанка составляют 95%", - отметил он.

В части защиты инфраструктуры "Сбер", по словам Кузнецова, также продолжает вести активную работу по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства.

"При этом в ряде случаев производимые сегодня отечественные средства защиты необходимого функционала и требуемой производительности не имеют. Прежде всего, речь идет о высокопроизводительных межсетевых экранах, системах обнаружения и реагирования на сетевые атаки, системах контроля доступа к сети и системах защиты виртуализации. До 2025 года, когда в России уже будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры, изменить ситуацию очень сложно. Поэтому сейчас совместно с регуляторами ведется работа по поиску компромиссных решений", - сообщил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.