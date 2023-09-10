Годовой прирост по ипотечным кредитам на Дальнем Востоке составил 28%

Как сообщила начальник Дальневосточного главного управления Банка России Ирина Карлаш, по данным на 1 августа, общий ипотечный портфель превысил 1 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Прирост задолженности по ипотечным кредитам в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) за год составил 28%. По данным на 1 августа, общий ипотечный портфель превысил 1 трлн рублей, сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) начальник Дальневосточного главного управления Банка России Ирина Карлаш.

"За первые семь месяцев 2023 года прирост задолженности по ипотечным кредитам на Дальнем Востоке был достаточно существенным. Год к году он составил 28%, и в целом ипотечный портфель сейчас в ДФО превышает 1 трлн рублей. С января по июль текущего года было выдано 63 тыс. ипотечных кредитов на 258 млрд рублей", - сказала Карлаш.

По ее словам, наиболее активно ипотечные кредиты берут жители Приморья, Хабаровского края и Якутии. "Такой рост обусловлен в первую очередь "Дальневосточной ипотекой". По данным ДОМ.РФ, по ней выдано 18,1 тыс. кредитов на 87 млрд рублей, то есть около трети от всех ипотечных кредитов", - отметила собеседница агентства.

Льготная "Дальневосточная ипотека" запущена в 2019 году. Программа позволяет получить ипотечный кредит на жилье в ДФО по льготной ставке не более 2% годовых. С помощью нее граждане могут приобрести жилье в новостройках, а также квартиры на вторичном рынке, если они расположены на территории сельских населенных пунктов, в Магаданской области или Чукотском автономном округе или моногородах. Также по льготной ставке можно взять кредит на строительство индивидуального жилого дома.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.