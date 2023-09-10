Прирост инвестиций в основной капитал ДФО вдвое превысил средний уровень по России

Показатель составил 52%

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Прирост инвестиций в основной капитал в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с 2017 года составил 52% против 28% в среднем по России. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила начальник Дальневосточного главного управления Банка России Ирина Карлаш.

"По нашим расчетам, основанным на данных Минэкономразвития, средневзвешенная оценка роста валового регионального продукта (ВРП) в ДФО в 2022 году составила +0,1%. Наш прогноз на 2023 год для Дальнего Востока намного выше. Объяснение этому мы видим в экономическом развороте на Восток. Мы наблюдаем загрузку наших портов, реализацию инфраструктурных проектов, развитие железной дороги, инвестиционных проектов по добыче и переработке полезных ископаемых. К примеру, инвестиции в основной капитал за тот же период в шесть лет с 2017 года в ДФО выросли в два раза больше, чем в целом по стране - их рост составил 52% против 28%", - рассказала Ирина Карлаш.

Банк России ожидает, что расширение режима территорий опережающего развития (ТОР) на весь макрорегион и создание новых преференциальных режимов, таких как международная ТОР, будут способствовать дальнейшему росту ВРП. При этом с 2017 по 2021 год ВРП на Дальнем Востоке вырос на 11,4%, что чуть ниже, чем в среднем по России.

На Дальнем Востоке предприниматели могут получить статус резидентов преференциальных режимов ТОР, СПВ, АЗРФ и пользоваться льготными условиями ведения бизнеса. Среди основных - снижение единого социального налога, нулевые налоги на прибыль, землю и имущество, применение процедуры свободной таможенной зоны.

Законопроект о международной ТОР разработан Минвостокразвития по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее в министерстве определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, закон о валютном контроле.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.