В Хабаровском крае для инвесторов запустят шесть "парковых" проектов

Объекты построят в 2024-2025 годах

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Производственно-административные здания запустят для инвесторов на нескольких площадках территории опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников.

"На площадке "Ракитное" в Хабаровске в настоящее время ведется строительство производственно-административного здания площадью 4 280 кв. м стоимостью 385 млн рублей. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Для обеспечения потребности резидентов в "парковых" проектах принято решение о создании еще пяти таких зданий", - сказал Калашников.

В настоящее время, по словам Калашникова, в регионе разрабатывают проектную документацию для строительства производственно-административных зданий на площадке "Ракитное", где дополнительно построят три таких объекта общей площадью порядка 5,1 тыс. кв. м. Также в планах строительство двух помещений на площадке "Парус" в Комсомольске-на-Амуре, их общая площадь - 2,8 тыс. кв. м. Объекты построят в 2024-2025 годах. Помимо этого, как уточнил зампред, ФГУП "Авиакомплект" завершает работу над проектной документацией целого комплекса производственных зданий в Комсомольске-на-Амуре под создание центра региональной авиации и производства легких самолетов "Байкал". Комплекс будут возводить в этом и в следующем годах.

В регионе уже есть опыт реализации "парковых" проектов. Так, на площадке "Парус" в Комсомольске-на-Амуре в 2020 году построили два корпуса производственно-административного здания, где размещены мощности трех резидентов ТОР, они уже приступили к выпуску промышленной продукции. "Практика создания готовых производственно-административных зданий показала высокую заинтересованность резидентов ТОР в "парковых" проектах, которые позволяют средним проектам в короткие сроки организовать размещение мощностей и снизить себестоимость выпускаемой продукции за счет льготной арендной платы помещений", - сказал Калашников.

"Парковые" проекты - это построенные за счет государства готовые производственные помещения, которые предоставляются в аренду на льготных условиях.

Создание наилучших условий для ведения бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы поддержки инвесторов обсуждаются на сессиях ВЭФ, объединенных темой "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

О форуме

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.