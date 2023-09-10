Опрос показал, что россияне чаще всего формируют накопления в валюте

В тройку востребованных в стране валют вошли доллар, евро и юань

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более половины россиян - 54% - по-прежнему доверяют валюте как инструменту накоплений и инвестиций, показал проведенный страховым домом "ВСК" опрос.

Среди мужчин этот показатель значительно выше (61%), чем среди женщин (46%). Однако отношение к данному финансовому инструменту отличается в зависимости от региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге сбережения в валюте формируют 30-37% жителей, а в Краснодаре и Новосибирской области - 50-56%. Самые низкие показатели зафиксированы в Омске и Нижнем Новгороде - менее 20%, свидетельствуют результаты опроса.

При этом в тройку востребованных среди россиян валют вошли традиционные доллар (72%) и евро (46%), а также юань (26%). Самая высокая доля россиян (среди использующих валюту в качестве финансового инструмента), формирующих сбережения в долларах, проживает в Москве, Краснодаре, Красноярске, Перми и Новосибирске (более 80%). Меньше всего американская валюта пользуется спросом в Нижнем Новгороде. Евро прежде всего востребован в Уфе, Воронеже и Перми (более 70%) и практически не пользуется популярностью в Красноярске и Новосибирске.

"Одним из ключевых трендов 2023 года является пик востребованности юаня, в том числе и в регионах. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону доля держателей китайской валюты превышает 60%. По мнению более 41% россиян, юань является эффективным инструментом для вложений, так как экономика Китая будет расти, а вслед за ней укрепится и сама валюта. Еще 30% считает, что юань в перспективе может стать резервной мировой валютой. Кроме того, среди преимуществ отмечают и то, что юань можно свободно купить и продать в банке или на бирже. Так, 35% респондентов отметили, что на данный момент не имеют сбережений в юанях, но готовы расширить свой инвестиционный портфель в ближайшие несколько лет китайской валютой", - указали авторы опроса.

Согласно результатам исследования, доля других валют - дирхама ОАЭ, казахстанского тенге и прочих - в инвестиционном портфеле россиян не превышает 13%. Чаще всего тенге использовали для формирования сбережений в Уфе, а дирхам - в Екатеринбурге и Новосибирске (так ответили более 20% респондентов).

Опрос был проведен после 14 августа среди жителей городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет.