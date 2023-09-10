В Амурской области в 2026 году запустят креативный кластер

Он появится в историческом центре Благовещенска

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Проект креативного кластера запустят в Амурской области в 2026 году, сообщил руководитель регионального центра развития территорий Петр Стрелец на сессии "Третье место: опора для бизнеса или туристическая достопримечательность?" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас креативный кластер возникнет <…> в 2026 году. <…> Мы нашли заброшенные казармы на территории министерства обороны. Мы просто на удачу решили подать это как креативный кластер в федеральное Минкультуры. <…> Нам его [проект] одобрили", - сказал Стрелец.

Будущий кластер появится в историческом центре Благовещенска и будет связан пешеходным путем с набережной Амура. Кластер станет центром развития креативных индустрий в регионе, он объединит в себе продюсерский центр и инфраструктуру для резидентов, реализующих свои проекты в сферах промышленного дизайна, архитектуры и проектирования, графического дизайна, маркетинга и в других.

"Мы находимся только в самом начале формирования у себя креативных индустрий, креативной экономики. На сейчас в целом отрасль креативной экономики - это 1,5% от валового регионального продукта. В других регионах - это порядка 5%. И, разумеется, у нас очень низкая доля торговых отраслей, <…> креативной экономики и добавленной стоимости, которую мы привносим в рамках своего региона интеллектуальным трудом. Поэтому усилия направлены на это", - сказал Стрелец.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.