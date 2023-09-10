На Камчатке сообщили, что сброс воды с "Фукусимы-1" дал региону конкурентное преимущество

Глава региона Владимир Солодов отметил, что это связано с путями миграции рыбы и экологическим контролем

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Камчатка получила дополнительное конкурентное преимущество в ситуации со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1". Как сообщил глава региона Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме, это связано с путями миграции рыбы и экологическим контролем.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

"Многие сейчас озабочены тем, что в южной части Тихого океана могут быть негативные последствия, связанные со сбросом воды с "Фукусимы". Для нас это дополнительное преимущество - мы видим, что в акватории Камчатского края Охотское море, Берингово море прикрыто от Японии, японского архипелага, пути миграции лосося находятся в другой части. <…> У нас строжайший экологический контроль, который гарантирует абсолютную безопасность продукции и экологическую чистоту. Мы видим серьезный ущерб для рыбной промышленности Китая и Японии, но при этом наши конкурентные позиции в мире только растут", - сказал он. Солодов подчеркнул, что камчатская рыба остается экологически чистой.

Ранее в Дальневосточном отделении РАН сообщали, что сброшенная с АЭС вода не попадет в морские акватории Дальнего Востока, течениями и вихрями ее отнесет на восток. При этом академик РАН Валентин Сергиенко заявлял, что власти Японии не позволяют российским научным судам проводить исследования процесса сброса низкорадиоактивной воды. Чтобы мониторить ситуацию, ученые изучают отдельные сообщества морских экосистем. Они проинформируют о связанных со сбросом воды с АЭС "Фукусима" изменениях в них, если таковые обнаружатся, отмечал замдиректора Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Владимир Мордухович.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.