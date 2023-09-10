В Хабаровском крае намерены расширить ТОР под шесть проектов до конца 2023 года

Министр экономического развития региона Виктор Калашников сообщил, что это позволит создать свыше 600 рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Объединенную территорию опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае расширят под шесть проектов, реализация которых позволит создать свыше 600 рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников на Восточном экономическом форуме.

"В первом полугодии расширены границы ТОР на 133,9 га под реализацию трех проектов общей стоимостью почти 89 млрд рублей. Это проекты компаний "ВБР-Трейд", "Дальневосточный квартал", "Тумнинский прииск". До конца 2023 года планируется расширить ТОР под реализацию еще 6 инвестиционных проектов с предварительным общим объемом инвестиций 7 млрд рублей и созданием 606 новых рабочих мест", - сказал Калашников.

В 2023 году все три ТОР региона - "Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск" - объединили в одну для оптимизации процесса управления. Сейчас в ТОР функционирует 34 площадки против первоначально созданных 13. Также в регионе действует режим свободного порта Владивосток (СПВ). Зарегистрировано 122 резидента с общим объемом заявленных инвестиций 455,42 млрд рублей, около половины из которых уже освоены, создано почти 9,8 тыс. рабочих мест, уточнил Калашников.

С начала 2023 года статус резидента ТОР и СПВ получили 11 компаний с проектами, рассчитанными на более чем 1 тыс. новых рабочих мест. Это, в частности, проекты производства багги, создания дальневосточного автокластера, строительства центра обработки данных, перечислил зампред. "Как показывает положительная динамика развития ТОР и СПВ, преференциальные режимы подтвердили востребованность у инвесторов Хабаровского края", - добавил собеседник агентства.

Создание наилучших условий для ведения бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы поддержки инвесторов будут обсуждаться в рамках форума на сессиях, объединенных темой "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?"

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.