В Приамурье строительство крупнейшего КВЦ планируют начать не ранее 2026 года

Появление этого объекта позволит реализовать задачи по развитию российско-китайского сотрудничества

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Группа Компаний "Регион" планирует начать строительство крупнейшего в Амурской области конгрессно-выставочного центра (КВЦ) не ранее 2026 года. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Максим Токарев на полях Восточного экономического форума.

"До конца этого года мы войдем в проектирование, реализация начнется не ранее 2026 года", - сказал Токарев.

По словам Токарева, КВЦ станет одной из визитных карточек Амурской области. Появление здания позволит реализовать задачи по развитию российско-китайского сотрудничества, как делового, так и туристического. Токарев отметил, что в России подобных проектов в таком виде нет. Так как сам центр занимает удобное расположение - в центре города, здание построят на набережной Амура в Благовещенске.

Площадка рассчитана на многофункциональное использование. В КВЦ в том числе будет концертный зал на 1,5 тыс. мест для совместных российско-китайских мероприятий, офисы, торговые площади, зона экспо и фудкорта, которые будут привлекать дополнительный пешеходный трафик с набережной. Эти площади займут более 10 тыс. кв. м. Общая площадь объекта составит не менее 30 тыс. кв. м.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.