СМИ: США предложили транспортный проект на Ближнем Востоке в противовес "Поясу и пути" КНР

Лю Чжунминь, Как отметил профессор института изучения Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Лю Чжунминь, план Соединенных Штатов больше похож на реакцию, чем на оригинальную инициативу Вашингтона

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Американские власти предлагают свой инфраструктурный проект на Ближнем Востоке в противовес инициативе Китая "Один пояс - один путь". Такое мнение выразила в субботу газета Global Times (GT).

План Вашингтона по созданию транспортной инфраструктуры на Ближнем Востоке - это очевидная попытка противостоять предложенной Китаем инициативе "Один пояс - один путь", пишет издание. "Администрация Байдена, очевидно, снова участвует в блоковой политике и сговоре для формирования антикитайских клик", - сказал GT Чжоу Жун, старший научный сотрудник института финансовых исследований при Народном университете Китая.

Лю Чжунминь, профессор института изучения Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований, отметил, что план США больше похож на реакцию, чем на оригинальную инициативу Вашингтона, учитывая длительное присутствия Китая в регионе.

Китай уже много лет взаимодействует с Ближним Востоком через инициативу "Один пояс - один путь", кроме того, Пекин сыграл важную роль как посредник в разрядке отношений Саудовской Аравии и Ирана, пишет GT.

"С точки зрения технологии и стоимости строительства железных дорог ни одна страна в мире, не имеет такого преимущества чем Китай", - заявил профессор института изучения Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Дин Лун.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, США, Индия, Саудовская Аравия и некоторые другие страны проводят консультации относительно реализации масштабного инфраструктурного проекта, предусматривающего развитие железнодорожной сети и портов. В публикации отмечалось, что стороны обсуждают возможность строительства железных дорог между ближневосточными странами, а также развитие портовой инфраструктуры, предназначенной для транспортировки грузов между этими государствами и Индией. По сведениям агентства, к переговорам также могут присоединиться Объединенные Арабские Эмираты и европейские страны.

"Один пояс - один путь"

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово- инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.