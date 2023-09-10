В Sollers сообщили о планах выпустить 500 новых пикапов ST6 во Владивостоке до конца года

Старт продаж автомобилей ожидается в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Компания Sollers планирует запустить производство новых пикапов ST6 во Владивостоке, сообщил ТАСС на полях форума руководитель департамента сопровождения производства компании Виталий Ермак. До конца года компания ожидает произвести до 500 машин.

"Пока мы осуществляем крупноузловую сборку, в дальнейшем планируется локализация компонентов - таких как двигатель и трансмиссия. Самая глубокая локализация планируется в дальнейшем - сварка кузовов и окраска. <…> На данный момент планируется два типа автомобилей: с дизельным и бензиновым двигателем. Уже к концу этого года запланировано около 500 автомобилей произвести, хотя все зависеть будет от продаж", - рассказал Ермак.

Он добавил, что у всех производимых пикапов полноприводная трансмиссия и механический коробка передач. Начало продаж ожидается в октябре этого года. Торжественный запуск производства запланирован на понедельник 11 сентября.

Mazda Motor рассматривала Россию как один из важнейших рынков и с 2012 года стала выпускать во Владивостоке свои автомобили в рамках совместного предприятия с компанией Sollers. На предприятии проходила сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6. Однако цепочки поставок необходимых для этого деталей и узлов были разорваны в условиях санкций против РФ. В ноябре 2022 года Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.