Татарстан и Удмуртия планируют запуск речного маршрута на "Метеоре-2020"

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов отметил, что пробный рейс намерены запустить в сентябре

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный речной рейс на скоростном пассажирском судне на подводных крыльях "Метеор-2020" могут запустить между Татарстаном и Удмуртией в следующем сезоне. Первый пробный рейс планируют запустить в этом сентябре, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

"23 сентября планируем запустить пробный рейс, куда мы приглашаем турагентства от Республики Татарстан и Удмуртской Республики. Мы из Казани дойдем до Елабуги, до [Набережных] Челнов. Сейчас выбираем место, где заночуем. Чтобы с утра или из Елабуги, или из [Набережных] Челнов стартовать до Сарапула, посетить город, провести встречи <...> и вернуться обратно", - сказал Ханифов, добавив, что запуск рейса планируется уже в следующем сезоне навигации.

По словам министра, сейчас стоит задача показать туроператорам возможности "Метеора". "Мы хотели посмотреть, как он поведет себя по времени, где лучше, если из Казани выходить, останавливаться. <…> Очень бы хотелось посмотреть причальную инфраструктуру сарапульскую, как она подходит под наши "Метеоры", - сказал Ханифов.

В августе был совершен первый рейс на "Метеоре-2020" между Казанью и Ульяновском.

Производство нового поколения "Метеоров" было запущено на Зеленодольском заводе в начале 2021 года. Тогда были заложены два "Метеора-2020" для Ханты-Мансийского автономного округа. Спуск первого судна на воду состоялся в июне 2022 года. В мае 2023 года состоялась торжественная церемония спуска на воду первого "Метеор-2020", построенного для Республики Татарстан. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 "Метеор 2020" обладают рядом преимуществ относительно уже существующих СПК и отвечают всем международным требованиям по комфортности и безопасности.