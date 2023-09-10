В аэропорту Казани намерены начать проектирование третьего терминала до конца 2023 года

Мастер-план по развитию аэропорта до 2050 года был утвержден в конце 2022 года

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Проектирование нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казань планируют начать до конца 2023 года. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

"Техзадание ушло, сейчас находится на рассмотрении в Москве. <…> Необходимо техническое задание подписать Минтрансом РФ, Росавиацией и ФГУП "АГА". Три ведомства. После этого начинается проектирование. У нас мастер-план готов, мы примерно знаем, где какие здания, где какой перрон и так далее. <…> Я думаю, что в течение месяца [техзадание] будет рассмотрено. В этом году надо приступать к проектированию", - сказал Ханифов.

Мастер-план по развитию международного аэропорта Казань до 2050 года был утвержден в конце 2022 года. В нем отражены предложения по инфраструктурному развитию. В частности, по строительству нового пассажирского терминала, соответствующего прогнозным нагрузкам и пассажиропотоку.

Международный аэропорт Казань расположен в 28 км от центра столицы Татарстана. В 2022 году аэропорт впервые в истории обслужил 4 млн человек. В 2021 году - 3,8 млн пассажиров, в 2020 году этот показатель составил 2,1 млн человек.