Корпорация из КНР создаст в Приамурье российско-китайский индустриальный парк

Он будет включать в себя инфраструктуру для резидентов высокотехнологичных производств

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Китайская корпорация "Хуа Цин Сюань Юань" создаст на территории Амурской области индустриальный парк для российских и китайских компании, которые будут производить интеллектуальное оборудование. Соответствующее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент ТАСС.

"Это очень важный этап для развития экономики региона. Он показывает, насколько регион становится приоритетным в части развития высоких технологий и сотрудничества с иностранными инвесторами. Раньше предпринимателей из Азии интересовала добыча полезных ископаемых, лесозаготовка и сельское хозяйство. Теперь же в регионе работают условия для создания высокотехнологичной промышленности", - сказал заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Приамурья Сергей Хмура.

Он отметил, что индустриальный парк будет включать в себя инфраструктуру для резидентов высокотехнологичных производств, которые разместятся в нем. В парке смогут работать российские и китайские компании. После открытия своего производства, они смогут выпускать лазерное оборудование, роботов, 3D принтеры, резервуары для хранения и транспортировки сжиженного природного газа и гелия, лопасти ветрогенератора. Также здесь разместят научно-исследовательский центр, производственную базу по созданию робототехники и 3D-печати, умные складские центры. Инвестор рассматривает возможность создания для проекта инженерной инфраструктуры.

Как отметили представители компании "Сюань Юань", для техподдержки развития индустриального парка у них имеется сильная научно-исследовательская группа и долгосрочное сотрудничество с ведущими институтами Китая.

По условиям соглашения, инвестиции в проект составят до 10 млрд рублей. Появятся более 400 рабочих мест. В настоящее время подбирается земельный участок, который составит порядка 30 га.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.