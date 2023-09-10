Премьер Индии на саммите G20 призвал к разработке стандартов регулирования криптовалют

Нарендра Моди отметил, что сфера, касающаяся криптовалют в вопросах валютной и финансовой стабильности, стала новой темой для всех

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны Группы двадцати (G20) разработать глобальные стандарты регулирования криптовалют. Об этом глава индийского правительства заявил в ходе третьей сессии саммита G20 в Нью-Дели.

Моди отметил, что сфера, касающаяся криптовалют в вопросах валютной и финансовой стабильности, стала новой темой для всех. "Поэтому нам необходимо разработать глобальные стандарты регулирования криптовалют. Перед нами в качестве образца Базельские стандарты банковского регулирования. Необходимо как можно скорее предпринять конкретные шаги в этом направлении", - сказал он.

Премьер Индии также добавил, что в последнее время мир стал свидетелем необыкновенно быстрого развития технологий нового поколения, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).

"Я предлагаю сейчас создать основу для ответственного управления ИИ, ориентированного на человека. Индия представит свои предложения по этому поводу. Мы будем стремиться к тому, чтобы все страны получали преимущества от ИИ в таких областях, как социально-экономическое развитие, глобальная рабочая сила, научные исследования и разработки", - указал премьер.