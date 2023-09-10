FT: G20 подготовит план реализации транспортного коридора Индия - Ближний Восток

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, этот "мост между континентами и цивилизациями" позволит повысить эффективность торговли между Индией и Европой на 40%

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Страны G20, выступившие на саммите в Нью-Дели в поддержку проекта создания транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами, договорились представить в ближайшие два месяца "план действий" по его реализации. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, такое решение принято в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанном в том числе президентом США Джо Байденом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Масштабный инфраструктурный проект предполагает строительство железных дорог между ближневосточными странами, а также развитие портовой инфраструктуры, предназначенной для транспортировки грузов между этими государствами и Индией, и призван соединить южноазиатское государство с Европой. Он также предусматривает прокладку нового подводного кабеля и сети трубопроводов для транспортировки водорода.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, этот "мост между континентами и цивилизациями" позволит повысить эффективность торговли между Индией и Европой на 40%.

Как отмечала ранее FT, для Вашингтона этот проект может стать "противовесом растущему влиянию Пекина в регионе". Такие партнеры США, как ОАЭ и Саудовская Аравия, "укрепляют связи с Китаем, Индией и другими азиатскими державами".