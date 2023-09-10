Президент Южной Кореи обещал выделить Украине $2,3 млрд в виде помощи и кредитов

Как пояснили в офисе Юн Сок Ёля, это обещание "заложит основы полноценного участия Сеула в будущих проектах восстановления Украины"

СЕУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль пообещал выделить Украине дополнительно $2,3 млрд в форме гуманитарной помощи и льготных кредитов. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

По его информации, в 2024 году Южная Корея выделит $300 млн на гуманитарную помощь Киеву. Еще $2 млрд будут предоставлены в форме долгосрочных кредитов с низкой процентной ставкой через южнокорейский Фонд экономического развития и сотрудничества с 2025 года. Цель этого фонда - поддержка экономических и инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

Как пояснили в офисе президента Республики Корея, это обещание "заложит основы полноценного участия Сеула в будущих проектах восстановления Украины". Юн Сок Ёль обозначил намерение на сессии саммита Группы двадцати в Нью-Дели.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла миноискатели и бронежилеты, но не оружие. В ходе визита в Киев 15 июля Юн Сок Ёль объявил о планах оказать содействие в финансовой сфере. По его словам, размер гуманитарной помощи Украине в этом году составит $150 млн.