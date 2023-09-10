Лавров: Индия предложила России инвестировать рупии, которые скопились у Москвы

По словам главы МИД РФ, у Москвы "очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Индия планирует предложить области, куда можно инвестировать скопившиеся у России рупии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"В Джакарте, когда мы были на Восточноазиатском саммите по линии АСЕАН, мы общались с [главой МИД Индии] Субраманьямом Джайшанкаром и обсуждали двусторонние вопросы, в том числе такая проблема есть [в механизме платежей между РФ и Индией]. В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать", - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, скажется ли проблема механизма взаиморасчетов между Москвой и Нью-Дели на очередной поставке комплексов С-400 и будет ли Индия в этой связи искать других поставщиков продвинутых оборонных технологий, Лавров указал, что "все договоренности, включая по военно-техническому сотрудничеству, в полной мере сохраняют свою силу".