10 сентября, 09:16,
обновлено 10 сентября, 09:27
Cаммит G20

Лавров: ведомства РФ и Индии договариваются о возможности инвестирования скопившихся рупий

По словам главы МИД РФ у российских экспортеров "на счетах в индийских банках огромное количество рупий"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Профильные ведомства и правительства РФ и Индии договариваются о возможности взаимовыгодного инвестирования рупий, скопившихся в индийских банках у российских экспортеров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

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"У наших экспортеров на счетах в индийских банках огромное количество рупий. Сейчас соответствующие ведомства наши и правительства наши договариваются о том, как найти возможности их взаимовыгодного инвестирования и использования", - сказал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияСаммит G20
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