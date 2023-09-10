Лавров: ведомства РФ и Индии договариваются о возможности инвестирования скопившихся рупий

По словам главы МИД РФ у российских экспортеров "на счетах в индийских банках огромное количество рупий"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Профильные ведомства и правительства РФ и Индии договариваются о возможности взаимовыгодного инвестирования рупий, скопившихся в индийских банках у российских экспортеров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"У наших экспортеров на счетах в индийских банках огромное количество рупий. Сейчас соответствующие ведомства наши и правительства наши договариваются о том, как найти возможности их взаимовыгодного инвестирования и использования", - сказал он.