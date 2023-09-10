В Белом доме уверены, что "мяч на стороне России" в вопросе возобновления зерновой сделки

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что в плане возможности возобновления черноморской зерновой инициативы сейчас "мяч на стороне России". Данную версию изложил на брифинге для журналистов первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Мы считаем, что зерновая сделка была позитивной по своей сути", - сказал он, отвечая на вопрос о том, был ли на саммите Группы двадцати в Нью-Дели достигнут какой-либо прогресс в плане возобновления инициативы. По версии Файнера, "не было никаких причин для того, чтобы Россия вышла из нее".

"Мы поддерживаем усилия генсека ООН и турецкой стороны по восстановлению зерновой сделки, поскольку считаем, что она отвечает интересам всего мира в то время, когда продовольственная безопасность по-прежнему представляет собой проблему", - полагает первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности. По его утверждению, "в действительности мяч на стороне России в плане того, решит ли она вернуться к сделке". Файнер полагает, что РФ, "возможно, извлекала какие-то преимущества", участвуя в реализации этой инициативы.

Файнер беседовал с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена во время его следования во Вьетнам. Байден прибыл в эту страну с визитом.