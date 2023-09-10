Премьер-министр Сингапура призвал G20 реформировать ВТО

Ли Сянь Лун добавил, что необходимо поощрять многосторонние банки развития к более эффективному использованию своих балансов для выполнения мандатов

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал Группу двадцати (G20) проводить реформы многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщила газета The Straits Times.

По ее информации, Ли Сянь Лун заявил, что правила ВТО должны идти в ногу с цифровыми преобразованиями и оставаться актуальными для современной экономики. "Поэтому мы призываем G20 придать мощный импульс продвижению переговоров по реформе ВТО, в частности как можно скорее восстановить полноценное функционирование системы урегулирования споров", - приводит газета слова премьера Сингапура.

Ли Сянь Лун подчеркнул необходимость реформировать международную финансовую архитектуру, чтобы она могла лучше реагировать на вызовы устойчивого развития. По его словам, необходимо поощрять многосторонние банки развития к более эффективному использованию своих балансов для выполнения своих мандатов, сообщает газета.

Ранее лидеры G20 в итоговой декларации призвали реформировать ВТО.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.