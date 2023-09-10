Пассажирское сообщение Хэйхэ - Благовещенск намерены открыть в 2024 году

Гражданам будут доступны регулярные пассажирские перевозки и автотуризм

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Пассажирское трансграничное сообщение между городом Хэйхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян и административным центром Амурской области городом Благовещенском откроется в следующем году. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

"По нашему знаменитому автомобильному мосту в Китай, по которому сейчас следуют грузы, в следующем году будут и пассажиры", - сказала она.

Киреева добавила, что гражданам будут доступны регулярные пассажирские перевозки, а также автотуризм.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.