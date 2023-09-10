Одной из тем "Амурэкспофорума" станет роль человека в развитии сотрудничества

Также участники обсудят планируемые маршруты в рамках приграничного туризма, сообщила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Роль людей в сотрудничестве России и Китая станет одной из основных тем международного российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2024". Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

"Мы покажем уникальную динамику наших проектов и мероприятий. <…> На форуме мы бы хотели остановиться на роли людей в процессе российско-китайского сотрудничества. Мы поговорим об инфраструктуре для людей в процессе этого сотрудничества, о том, какие маршруты мы планируем в рамках приграничного туризма", - сказала она.

Форум состоится в мае 2024 года.

На "Амурэкспофоруме" в этом году, который проходил с 26 по 28 мая, заключили более 20 соглашений и три меморандума на 22 млрд рублей. Также провели более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий, которые посетили свыше 10 тыс. человек. В частности, в деловой части приняли участие спикеры из России, КНР, Пакистана и Индии. "Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.