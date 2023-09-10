Мастер-план Читы позволит решить проблему изношенности инженерной инфраструктуры

Благодаря реализации мастер-плана будет развиваться инфраструктура, организуют переход на газовое отопление, построят различные промышленные предприятия, жилье, территории для жизни отдыха людей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Проблемы изношенности инженерной инфраструктуры Читы позволит решить мастер-план города. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов на панельной дискуссии "Презентация трех мастер-планов дальневосточных городов: Якутск, Чита, Южно-Сахалинск" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Мастер-план позволил нам проинвентаризировать действующую инженерную инфраструктуру. Износ инфраструктуры составил больше 80%. Ливневая канализация в принципе отсутствует. Общий объем затрат на организацию инфраструктуры составляет более 27-30 млрд рублей. Естественно, без поддержки коллег, без механизма СКК (специальных казначейских кредитов - прим. ТАСС) регион бы не смог потянуть существенные затраты", - сказал Тутов.

Он отметил, что благодаря реализации мастер-плана в Чите будет развиваться инфраструктура, организуют переход на газовое отопление, построят различные промышленные предприятия, жилье, территории для жизни отдыха людей.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают 25 мастер-планов городов. На реализацию мастер-планов по поручению главы государства будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.