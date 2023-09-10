Эрдоган заявил, что РФ нельзя исключать из зерновой сделки из-за риска роста напряженности

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Россия не может быть исключена из зерновой сделки, не должно быть попыток нагнетания напряженности в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20).

"У меня была возможность на саммите детально обсудить зерновую сделка. Она позволила избежать продовольственного кризиса в мире. Как вы знаете, она продлевалась три раза. За это время в страны было поставлено 33 млн тонн зерна. Процесс, исключающий Россию, вряд ли будет устойчивым. Россия не может быть исключена из зернового процесс. Не должно быть попыток нагнетания напряженности в регионе", - отметил он.