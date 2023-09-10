Эрдоган: Турция придает большое значение поставке 1 млн тонн зерна в страны Африки

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Анкара придает большое значение соглашению по поставкам 1 млн тонн российского зерна странам Африки при участии Турции и Катара. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20).

"Во время моего визита в Сочи в понедельник по приглашению [президента России] господина [Владимира] Путина мы подробно обсудили этот вопрос. Мы, Россия, Катар и Турция, придаем большое значение переработке и поставке 1 млн тонн зерна в африканские страны, страдающие от нехватки продовольствия", - подчеркнул он.