10 сентября, 10:44,
обновлено 10 сентября, 11:28

Эрдоган: Турция придает большое значение поставке 1 млн тонн зерна в страны Африки

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Анкара придает большое значение соглашению по поставкам 1 млн тонн российского зерна странам Африки при участии Турции и Катара. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20).

"Во время моего визита в Сочи в понедельник по приглашению [президента России] господина [Владимира] Путина мы подробно обсудили этот вопрос. Мы, Россия, Катар и Турция, придаем большое значение переработке и поставке 1 млн тонн зерна в африканские страны, страдающие от нехватки продовольствия", - подчеркнул он. 

Теги:
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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