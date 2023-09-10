Турция продолжит контакты с Россией, Украиной и другими сторонами зерновой сделки

По словам президента Турции, "зерновая сделка позволила избежать продовольственного кризиса в мире"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен продолжать тесные контакты со всеми сторонами, заинтересованными в реализации зерновой сделки.

"В рамках сделки на рынки было направлено более 33 млн тонн продовольствия. При моем личном участии договоренности продлевались трижды. В ходе недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи мы всесторонне обсудили эту тему. И мы продолжим обсуждать ее и далее в тесном контакте с Россией, Украиной и всеми заинтересованными сторонами", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели, где проходил саммит G20.

Эрдоган добавил, что "зерновая сделка позволила избежать продовольственного кризиса в мире".