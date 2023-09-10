Еврокомиссия разъяснила, что россияне из-за санкций не могут ввозить личные автомобили

В ЕК подчеркнули, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим"

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не вводил новых санкций против России, но разъяснил, что в рамках уже действующих ограничительных мер россияне не могут ввозить на территорию сообщества личные автомобили, зарегистрированные в РФ, а также некоторые персональные предметы.

В документе "Часто задаваемые вопросы" Еврокомиссия (ЕК) на вопрос "могут ли граждане России временно ввозить личные вещи и транспортные средства ... для туристических поездок" ответила: "Нет. Статья 3i Регламента Совета 833/2014 запрещает покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту, если они происходят из России или экспортируются из России. Сюда входят автотранспортные средства (легковые автомобили), подпадающие под код CN 8703".

Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". "Не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если транспортные средства подпадают под код, указанный в Приложении XXI (например, код CN 8703), и происходят из России или экспортируются из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России. Продолжительность их возможного пребывания в Союзе и, соответственно, таможенные процедуры, под которые они будут помещены (например, выпуск для свободного обращения или временный ввоз), также не имеют значения", - добавила ЕК.

По данным ЕК, исключение сделано для граждан стран-членов ЕС и их ближайших родственников. "Ограниченное освобождение существует для покупки товаров в России для личного использования гражданами государств-членов и их ближайшими родственниками", - говорится в документе.

Евросоюз после начала Специальной военной операции Россией на Украине ввела 11 пакетов персональных и экономических санкций против РФ.