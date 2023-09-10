10 сентября, 10:59,
обновлено 10 сентября, 11:19

Эрдоган предложил увеличить объем перерабатываемого зерна из России для бедных стран

Президент Турции напомнил, что в рамках зерновой сделки "было отправлено более 33 млн тонн, но Запад получил 44% от этого объема, а Африка 14%"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российской стороне рассмотреть вопрос о том, чтобы не останавливаться только на 1 млн тонн зерна для переработки и отправки в бедные страны.

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"Мы обстоятельно обсудили с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита инициативу об отправке 1 млн тонн зерна из РФ в Турцию для переработки в муку и отправки в бедные африканские страны. Я предложил не останавливаться на этих объемах и увеличить их для нужд бедных стран", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели, где проходил саммит G20.

Турецкий лидер напомнил, что в рамках зерновой сделки "было отправлено более 33 млн тонн, но Запад получил 44% от этого объема, а Африка 14%". "Президент России Владимир Путин указывает на то, что Запад не сдержал данного РФ слова [в контексте сделки]. Он предложил дополнительно направить нам для переработки 1 млн тонн зерна. И Катар, и мы считаем этот проект полезным и готовы участвовать", - отметил Эрдоган. 

Теги:
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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