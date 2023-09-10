В России за последние 10 лет выросло число желающих стать предпринимателями

Как отметил помощник президента РФ Максим Орешкин, раньше часто говорили, что в России мало людей хотят заниматься предпринимательством

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Российские бренды растут и активно захватывают освободившийся рынок, статистика подтверждает, что количество желающих становиться предпринимателями за последние 10 лет выросло. Об этом сказал журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин по итогам выездной сессии "Растущие бренды Дальнего Востока" (ВЭБ.РФ).

"Растут-растут [бренды]. На десятки процентов, какие-то даже на сотни процентов растут. <...> Большая ниша внутреннего рынка освободилась. <...> У нас есть хорошие смелые предприниматели, которые делают очень качественные продукты, которые очень активно сейчас захватывают российский рынок. Если пройтись по российским торговым центрам, то видно, что все больше и больше становится именно отечественных брендов, российских магазинов, которые из нашей отечественной сырьевой базы, которая высокоэкологична", - сказал Орешкин.

По его словам, раньше часто говорили, что в России мало людей хотят стать предпринимателями. "Статистика сейчас показывает, что этот показатель в России за последние 10 лет увеличился в разы. Больше людей хотят становиться предпринимателями, хотят создавать свои собственные бренды, продвигать свои идеи вперед", - отметил Орешкин.

Говоря о том, какие меры поддержки необходимы проектам, для того чтобы выйти на федеральный, международный рынок, помощник президента заверил, что российские бренды сами способны на многое и сами развиваются с успехом.

В ходе сессии был представлен экологичный бренд одежды из Камчатского края "Береги", который стал одним из лучших в номинации "Креативные товары", а также презентированы российский экспресс-тест на коронавирус "Рапид Био", энергетический напиток Yakutia Energy secret, лечебная косметика с экстрактом трепанга и бренд украшений из бетона Krugom. Beton.